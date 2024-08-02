Пожелавшего стать наемником ВСУ россиянина приговорили к 6,5 года колонии

Суд в Крыму приговорил к 6,5 года колонии пытавшегося вступить в ВСУ россиянина

Приговор в 6,5 лет колонии строгого режима получил россиянин, пытавшийся выехать из России на Украину для пополнения рядов наемников украинской армии. Как сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю, мужчину задержали на границе в июле прошлого года.

Следователи завели против задержанного уголовное дело о государственной измене. Верховный суд Республики Крым признал фигуранта виновным и приговорил его к шести годам и шести месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Кроме того подсудимого обязали выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Попытка адвокатов несостоявшегося наемника обжаловать приговор полностью провалилась. Третий апелляционный суд общей юрисдикции Сочи оставил решение Верховного суда Крыма без изменений. Приговор вступил в законную силу.

В конце июля житель Санкт-Петербурга получил 10 лет колонии по обвинению в государственной измене. По версии следствия, он готовился примкнуть к украинским боевикам, а перед этим собирал координаты промышленных объектов города для наведения беспилотника.