Россиянина посадили на 10 лет за подготовку теракта в Санкт-Петербурге

Жителя Санкт-Петербурга признали виновным в подготовке к госизмене и приговорили к 10 годам заключения. Он присматривал промышленный объект для удара БПЛА и собирался примкнуть к боевикам на Украине, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ России по Москве и Московской области.

Приговор вынес второй Западный военный окружной суд. Вячеслава Лутора 1990 года рождения признали виновным в приготовлении к госизмене, сотрудничестве с иностранным государством и подготовке к участию в террористической организации. Ему назначили 10 лет колонии строгого режима. В 2023 году мужчину задержали при попытке вылететь за рубеж.

Он рассказал на допросе, что хотел вступить в «Легион „Свобода России““ * и сражаться на стороне Украины. Для этого россиянин связался с представителями группировки в Telegram и купил билеты по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Стамбул. До отъезда по заданию украинских кураторов Лутор занимался доразведкой промышленного объекта в Санкт-Петербурге, чтобы устроить атаку БПЛА. В его телефоне нашли фотографии и координаты предприятия.

В Тюменской области ФСБ предотвратила теракт на железной дороге, сообщил сайт kp.ru. Силовики задержали мужчину, который хотел спровоцировать сход поезда с путей.

* Запрещенная в России террористическая организация.