Пожаловался брат-близнец. Злоумышленники похитили мужчину в центре Петербурга

В Петербурге мужчину в наручниках похитили с Ленинского проспекта

Трое злоумышленников похитили 25-летнего мужчину прямо из центра Санкт-Петербурга. О происшествии в полицию заявил его брат-близнец, сообщил «Мегаполис» .

Заявитель рассказал, что на его брата напали в парадной. Преступники избили молодого человека, надели на него наручники и забросили на заднее сиденье автомобиля китайской марки.

На место происшествия выехал наряд полиции. Просмотр видеозаписей с камер наблюдения подтвердил рассказ заявителя: похитители скрылись на автомобиле FAW Hongqi H5, зарегистрированном на 54-летнюю жительницу Фрунзенского района.

Правоохранители также выяснили, что братьев-близнецов ранее привлекали за распитие спиртного на улицах. Кроме того, на одного из них ранее возбуждали административное дело о хулиганстве.

Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает личности нападавших. По результатам проверки надзорное ведомство примет решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее в центре Петербурга зарезали мужчину. Полиция уже задержала подозреваемого.