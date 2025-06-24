Потерпевшие требуют взыскать с Тимура Иванова более 4 млрд рублей

В Мосгорсуде представители Главного управления обустройства войск (ГУОВ) и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) поддержали исковые требования к бывшему замминистру обороны Тимуру Иванову. Они требуют взыскать с него 216 миллионов и 3,9 миллиарда рублей соответственно. Об этом сообщил РИА «Новости» один из участников процесса.

«ГУОВ и АСВ просили в прениях сторон в понедельник удовлетворить их исковые требования к Иванову на 216 миллионов и 3,9 миллиарда рублей», — сказал собеседник агентства.

В понедельник в Мосгорсуде прошли прения по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и Антона Филатова. Их обвиняют в растрате средств при покупке паромов для Керченской переправы. Заседание было закрытым.

В прениях сторон гособвинение потребовало для Иванова 14,5 лет лишения свободы, а для Филатова — 14 лет колонии общего режима. Прокурор также попросил конфисковать их имущество в пользу государства.

Представители потерпевших выступили против конфискации активов, сообщил РИА «Новости» источник, близкий к следствию. Мосгорсуд огласит приговор 1 июля.

Ранее против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и главы «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина завели новое уголовное дело о коррупции. Появился новый эпизод — получение взятки. Следствие могло начаться после показаний Сергея Бородина, который согласился сотрудничать.