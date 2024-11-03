Потенциальный зять обокрал депутата Госдумы

Семью экс-мэра Оренбурга и депутата ГД Владимира Ильиных обокрал 19-летний юноша, который встречался с его дочерью. Об этом сообщила газета «Известия» .

Впервые пропажу драгоценностей заметила жена Ильиных. В мае, когда семья собиралась поехать в гости, она не нашла кольцо стоимостью в 300 тысяч рублей. Потом женщина проверила и другие украшения, поняв, что из коллекции пропало несколько золотых колец и ювелирные изделия с бриллиантами.

Она обсудила случившееся с домашними, в круг которых также входил молодой человек дочери. Все говорили, что ничего не знают об исчезновении драгоценностей. Однако на следующий день 19-летний парень признался в содеянном. Он объяснил, что попал в аварию и срочно понадобились деньги для компенсации ущерба. Потенциальный зять обещал вернуть украденное и попросил не обращаться в полицию.

Жена Владимира Ильиных пожалела юношу, но потребовала расписку. Выяснилось, что парень украл часы марок Ulysse, Breitling и Nardin, а также телефон Vertu. Он стал постепенно возвращать похищенное, но в какой-то момент перестал выходить на связь. В итоге женщина написала заявление в правоохранительные органы.

Ранее в Москве 21-летний сотрудник пункта выдачи заказов похитил товары на 3,5 миллиона рублей. Он оформил их на фиктивный аккаунт, а потом украл.