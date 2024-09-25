В Москве сотрудник пункта выдачи заказов похитил товары на 3,5 миллиона рублей

В Москве 21-летний сотрудник пункта выдачи заказов оформил на фиктивный аккаунт товары почти на четыре миллиона рублей, а затем похитил их и продал. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Мужчина заказал доставку товаров в пункт выдачи, где сам же и работал, чтобы затем вынести несколько коробок с вещами и техникой во время смены.

Подозреваемый оформил с поддельного аккаунта покупку фискальных накопителей, одежды, электроники, парфюмерии и различных мелочей.

«Когда товары поочередно приходили на пункт вывоза, он перемещал их в месте, где нет камер, а в день кражи попросил сменщика уйти после обеда, а затем вынес три больших коробки с товарами», — рассказали в ведомстве.

Похищенное предприимчивый сотрудник пункта выдачи продал. Аналогичным способом мужчина ранее ограбил еще один пункт выдачи, добавили в пресс-службе. Ему предъявили обвинение в совершении кражи в особо крупном размере.

Ранее жительница Челябинской области ограбила пункт выдачи интернет-магазина. Она похитила одежду, косметику и игральные карты.