Потасовка в ночном баре Москвы завершилась поножовщиной

Прокуратура Москвы: потасовка в баре закончилась ножевыми ранениями двух мужчин

В одном из московских баров между посетителями произошел конфликт, завершившийся поножовщиной. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

ЧП случилось в заведении на улице Русаковской. В ходе потасовки злоумышленник достал нож и нанес удары двум своим оппонентам.



Пострадавших доставили в больницу. Их здоровью причинен тяжкий вред, отметили в прокуратуре. Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам».

Суд с учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Химках убившего соседа ножом мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы. Таким образом нетрезвый неадекват отреагировал на просьбу снизить громкость музыки в квартире в ночное время суток.