Особняк в центре Москвы арестовали по делу Тимура Иванова

Суд арестовал помещения в особняке в центре Москвы по делу Тимура Иванова

Два нежилых помещения в особняке, расположенном в Чистом переулке в центре Москвы, арестовали по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы судебных документов.

Агентство уточнило, что речь идет о двух комнатах площадью 650 и 330 квадратных метров. Кадастровая стоимость недвижимости составляет около 73 миллионов рублей.

В материалах дела говорится, что собственником помещений является фирма, аффилированная с обвиняемым во взятках Ивановым.

Экс-замминистра вменили взяточничество в виде услуг при проведении подрядных и субподрядных работ по госконтрактам. Представляющий интересы обвиняемого адвокат Мурад Мусаев заявил, что речь идет о взятке в один миллиард рублей. Иванов своей вины не признал.

Кроме бывшего заместителя министра, по делу проходят предприниматель Сергей Бородин, обвиняемый в соучастии в передаче взятки, а также бывший глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин — как взяткодатель.

Ранее Басманный суд Москвы отказался отпустить Иванова под домашний арест и продлил всем фигурантам дела содержание в СИЗО еще на три месяца.