Пострадавший при теракте в «Крокусе» потребовал 1 млн от организаторов концерта «Пикника»

Пострадавший в «Крокусе» подал в суд на организатора концерта «Пикника»

Пострадавший при нападении террористов в «Крокусе» подал иск в Хорошевский суд к организатору концерта группы «Пикник». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По мнению истца, ответчик «не обеспечил должный уровень охраны мероприятия». Пострадавший потребовал взыскать с него один миллион рублей за моральный вред, уточнило издание.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста четырем фигурантам дела о теракте. Речь идет об Алишере Касимове*, Исроиле, Диловаре и Аминчоне Исломовых*.

Последние трое — родственники. По неуточненным данным, первый владел машиной Renault Symbol, на которой террористы уехали с места преступления.

Нападавшие ворвались в „Крокус“ перед выступлением „Пикника“ и открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар.

* Внесены в реестр террористов и экстремистов.