Пострадавшего при подрыве СВУ в Москве бизнесмена поместили реанимацию

Один из пострадавших при подрыве СВУ в Москве мужчин находится в реанимации. Об этом заявили в СК, уточнив, что как только позволят врачи, следователи смогут пообщаться с пациентом.

Отдельно в пресс-службе добавили, что всем остальным потерпевшим также оказывается необходимая помощь. Но подробностей об их состоянии не привели.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления», — добавили в СК.

По факту происшествия ранее возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По данным источника 360.ru, СВУ лежало между лобовым стеклом и капотом машины москвича. Приоритетной версией случившегося в Следственном комитете называют профессиональную деятельность пострадавшего.

Среди тех, кто получил травмы, есть шестилетний ребенок. По информации ТАСС, покушение совершили на известного ресторатора Виктора Мишачева.