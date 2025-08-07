Поставщик оружия для террористов из «Крокуса» обязался перечислять деньги пострадавшим

Фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Умеджон Солиев выразил намерение перечислять деньги потерпевшим в качестве компенсации для смягчения ему наказания. Об этом ТАСС заявила адвокат Ксения Трунова, представляющая интересы 130 пострадавших.

«Прозвучало предупреждение о том, что, вне зависимости от желания потерпевших, ничтожные по отношению к характеру причиненного вреда, глубине страданий потерпевших суммы будут посылаться по почте, а суду в последующем предъявляться квитанции», — рассказала адвокат.

Она добавила, что отправка денег не является смягчающим обстоятельством. Потерпевшие восприняли выплаты как имитацию заглаживания вины, поэтому они будут добиваться в суде самого жесткого и справедливого приговора для террористов.

Ранее Трунова сообщила, что Солиев собирается выплатить пострадавшим по тысяче рублей.

Следствие установило, что он привез из Дагестана в Москву оружие для террористов, напавших на концертный зал. По версии обвинения, подсудимый также руководил ячейкой террористической организации на территории России под именем Мухаммад.