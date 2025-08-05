Фигурант дела о теракте в «Крокусе» предложил пострадавшим по тысяче рублей

Умеджон Солиев, которого подозревают в поставке оружия для теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, выразил готовность выплатить пострадавшим денежную компенсацию. Об этом ТАСС заявила адвокат Ксения Трунова.

Во время судебного заседания фигурант уголовного дела предложил заплатить 127 потерпевшим по одной тысяче рублей в качестве компенсации морального вреда.

По версии следствия, подозреваемый руководил ячейкой террористической организации на территории России под именем Мухаммад. Сторона обвинения считает, что именно он доставил оружие для теракта из Дагестана в Москву.

Ранее Второй Западный окружной военный суд продлил срок ареста 19 исполнителям и соучастникам теракта в «Крокусе» на полгода. Они пробудут под стражей до 7 января 2026 года. О продлении ареста ходатайствовал представитель 127 потерпевших.