Поставили на колени и избили. В Екатеринбурге подростки угрожали сверстнику пистолетом

В Екатеринбурге два подростка жестоко избили своего сверстника. Они поставили мальчика на колени и угрожали пистолетом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хулиганстве и незаконном лишении свободы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выясняют все детали произошедшего. Они опрашивают возможных свидетелей и родителей участников конфликта, определяют степень вреда здоровью подростка.

«Также принимаются меры по выяснению причин и условий, которые способствовали произошедшему, в целях принятия мер по недопущению таких обстоятельств впредь», — уточнили в СК.

После расследования фигурантов могут привлечь к ответственности.

Ранее в Санкт-Петербурге взрослый мужчина жестоко избил 14-летнего подростка, который подрабатывал рекламщиком. Отец пострадавшего Ярослав рассказал, что на сына напали в подъезде из-за того, что мальчик раскладывал рекламную продукцию.