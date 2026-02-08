Пособница покушения на Алексеева выехала на Украину

Пособница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая выехала на территорию Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Сотрудники ФСБ установили личности пособников покушения на жизнь военного — ими оказались россияне Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Последняя успела скрыться на Украине.

Исполнителем преступления был российский гражданин Любомир Корба. Он несколько раз выстрелил Алексеева в доме на Волоколамском шоссе. В результате нападения генерал-лейтенант получил серьезные ранения, но выжил.

Нападавшего задержали в Дубае. ОАЭ экстрадировали его на российскую территорию.