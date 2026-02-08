ФСБ опубликовала кадры с экстрадицией исполнителя покушения на Алексеева
Российские правоохранители задержали стрелка, совершившего в Москве покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Мужчину задержали в ОАЭ и передали России. Кадры экстрадиции преступника опубликовал ЦОС ФСБ.
На кадрах видно, как пойманного в Дубае мужчину выводят из самолета по трапу. После этого силовики посадили преступника в микроавтобус.
Также на видео показали пистолет, из которого совершили покушение, и кадры с камер наблюдения после нападения на военнослужащего.
ФСБ выяснила, что в Алексеева стрелял россиянин Любомир Корба 1960 года рождения. Он напал на высокопоставленного военнослужащего в жилом доме в Москве.
Пособниками покушения на генерал-лейтенанта были российские граждане Васин Виктор и Зинаида Серебрицкая. Правоохранители продолжают розыск организаторов преступления.