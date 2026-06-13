Пособника террористов из «Крокуса» задержали в Ингушетии

ФСБ и СК задержали в Ингушетии пособника террористов, напавших на «Крокус»

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали в Ингушетии местного жителя по подозрению в пособничестве террористам из «Крокус Сити Холла». Об этом сообщил «Коммерсант» .

По информации источника, 54-летний мужчина входил в запрещенную в России террористическую группировку.

По данным ФСБ, Хасан Альтемиров в 2025 году по указанию руководства банды обеспечил фиктивными паспортами как минимум трех членов банды, находившихся в розыске.

Среди них оказался Батыр Кулаев, вместе с подельниками снабдивший оружием напавших на развлекательный центр. Его местоположение в настоящее время неизвестно.

Ранее появились данные, что исполнители теракта, а также их зарубежные координаторы изначально планировали атаковать одну из башен Москва-Сити. Однако затем боевики решили, что элитное здание не подходит для цели, выбор пал на концертный зал в Красногорске.