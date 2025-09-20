Пособника телефонных мошенников задержали в Москве

В Москве арестовали подозреваемого в пособничестве телефонных мошенников с Украины, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области. Злоумышленники украли у россиян более 10 миллионов рублей.

«Задержан 32-летний гражданин Российской Федерации, подозреваемый в пособничестве в мошеннических действиях в особо крупном размере», — отметил собеседник агентства.

Мужчине предъявили обвинение в пособничестве мошенничеству, совершенному организованной группой в особо крупном размере. Его заключили под стражу.

По версии следствия, обвиняемый контролировал работу sim-боксов, которые мошенники используют для кражи денег и личных данных. С их помощью они обманом и шантажом похитили у россиян свыше 10 миллионов рублей. По данным УФСБ, полученные через преступную сеть данные он регулярно отправлял своим кураторам, которые могут быть связаны с украинскими спецслужбами.

Ранее оперативники ФСБ по Калужской области задержали четырех человек по подозрению в выбивании «штрафа» с участника спецоперации. По предварительным данным, они сдавали автомобили в аренду. Один из них арендовал приехавший в отпуск участник СВО. Когда мужчина вернул машину, его обвинили, что она якобы сломана и на ней висят штрафы, поэтому ему придется заплатить 40 тысяч.