СК раскрыл мотив пособника покушения на генерала Алексеева

Пособник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин руководствовался террористическим мотивом. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко .

«Васин сообщил следствию, что арендовал квартиру Корбе, а также обеспечивал проездными билетами для общественного транспорта. Он руководствовался террористическим мотивом», — заявила она.

В ходе допроса Васин дал признательные показания, способствовавшие установлению еще двух высокопоставленных сотрудников Минобороны России, за которыми шла слежка.

В СК добавили, что с исполнителем покушения Любомиром Корбой провели следственные действия, он признал вину.

Нападение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло 6 февраля в подъезде дома на Волоколамском шоссе в Москве. Стрельбу по военному открыл получивший гражданство России уроженец Тернопольской области Украины Любомир Корба.