Последователи «Колумбайна» планировали совершить 10 терактов в России в 2024 году

НАК: последователи движения «Колумбайн» в 2024 году готовили 10 терактов в РФ

Участники движений «Колумбайн»* и «Маньяки: культ убийства»* планировали устроить 10 терактов на территории России в прошлом году. Об этом во время выступления на форуме «Антитеррор» заявил заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Андрей Новиков.

«Сторонники в 2024 году готовили 10 террористических посягательств, включая семь терактов в учебных заведениях и местах массового пребывания людей», — процитировал его ТАСС.

Новиков отметил, что сотрудники правоохранительных органов пресекли все попытки, поэтому трагических последствий удалось избежать и никто не пострадал. По его словам, на данный момент угроза вовлечения молодежи в преступные организации остается актуальной.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в школе Донецка, подготовкой которого занимался подросток. Под влиянием движения «Колумбайн»* он изготавливал два самодельных взрывных устройства и планировал использовать их в учебном заведении.

*Движение признано террористическим и запрещено в России.