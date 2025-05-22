Последователи «Колумбайна» планировали совершить 10 терактов в России в 2024 году
НАК: последователи движения «Колумбайн» в 2024 году готовили 10 терактов в РФ
Участники движений «Колумбайн»* и «Маньяки: культ убийства»* планировали устроить 10 терактов на территории России в прошлом году. Об этом во время выступления на форуме «Антитеррор» заявил заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Андрей Новиков.
«Сторонники в 2024 году готовили 10 террористических посягательств, включая семь терактов в учебных заведениях и местах массового пребывания людей», — процитировал его ТАСС.
Новиков отметил, что сотрудники правоохранительных органов пресекли все попытки, поэтому трагических последствий удалось избежать и никто не пострадал. По его словам, на данный момент угроза вовлечения молодежи в преступные организации остается актуальной.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в школе Донецка, подготовкой которого занимался подросток. Под влиянием движения «Колумбайн»* он изготавливал два самодельных взрывных устройства и планировал использовать их в учебном заведении.
*Движение признано террористическим и запрещено в России.