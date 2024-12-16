После ухода маленького мальчика из подмосковного детсада возбудили дело

СК завел уголовное дело после ухода ребенка из детского сада в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту самовольного ухода из детского сада малолетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Московской области.

По предварительным данным, в октябре этого года мальчик, оставшийся без присмотра воспитателя в детском саду в деревне Путилково, вышел на улицу и дошел до магазина. Родителям мальчика позвонил продавец.

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности со стороны сотрудников дошкольного учреждения. В рамках следствия действиям виновных дадут правовую оценку. Прокуратура проводит проверку.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Челябинске 37-летнего местного жителя, который пробрался в детский сад, избил воспитателя и напугал детей.