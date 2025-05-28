После массового убийства в Байкальске возбудили еще одно уголовное дело

Следственный комитет после резни подростков в Байкальске начал расследовать факт продажи алкоголя школьникам. Он возбудил уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий», сообщила пресс-служба ведомства в Иркутской области.

«Следователи устанавливают причастных лиц, действиям которых будет дана правовая оценка», — отметили в СК.

Правоохранители закончили осматривать место происшествия и приступили к допросу потерпевших и свидетелей. Также они провели обыск в доме нападавшего.

Ранее 17-летний подросток зарезал на вечеринке в честь рождения девочки четверых школьников. После этого он открыл газ и подорвал дом, в котором проходил праздник. Четыре подростка получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

По данным Telegram-канала Mash, несовершеннолетние в тот вечер много пили. Камеры засняли, что на столе перед резней было множество бутылок с алкоголем.