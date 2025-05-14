После гибели пациентки в частной клинике на Урале возбудили уголовное дело

Пациентка одной из частных клиник Екатеринбурга скончалась из-за некачественного лечения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, жительница Екатеринбурга страдала тяжелым заболеванием. Для получения медицинской помощи она обратилась в одну из частных клиник города, однако врачи оказали ей некачественное лечение. Женщина умерла в марте.

После смерти пациентки возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Председатель СК Александр Бастрыкин взял на личных контроль ход расследования дела и поручил доложить ему об установленных обстоятельствах трагедии.

Ранее жительница Москвы умерла во время проведения косметологической процедуры на дому. По предварительным данным, 23-летняя девушка самостоятельно попыталась ввести себе физраствор.