Порноактриса Джина Лима умерла на Филиппинах за 3 дня до гибели своего парня

Полиция Филиппин расследует загадочную смерть порноактрисы Джины Лимы и ее парня Ивана Сезара Ронкильо. Они умерли с разницей в три дня по неизвестной причине, сообщила газета The Philippine Daily Inquirer .

Бойфренд привез Лиму в больницу города Кесон-Сити 16 ноября. Врачам оставалось лишь констатировать смерть 23-летней пациентки.

Вскрытие подтвердило кардиореспираторную недостаточность, однако из-за чего она произошла, неизвестно. Полицейские назначили дополнительную токсикологическую экспертизу, так как при обыске среди ее вещей нашли таблетки и марихуану.

Через три дня на лестнице дома Лимы обнаружили тело Ронкильо, который привез возлюбленную в больницу. По предварительной версии, он наложил на себя руки. После гибели порноактрисы на него устроили травлю в соцсетях.

«В социальных сетях действительно были нападки. Но параллельно мы продолжаем собственное расследование его смерти. <…> Мы не нашли никаких доказательств, указывающих на его причастность [к смерти девушки]», — сообщил глава отдела уголовных расследований и обнаружения Квебекского полицейского управления Эдисон Уано.

Ранее в Бразилии умерла порноактриса Анна Полли. Она выпала с балкона гостиницы, где проходили съемки с двумя мужчинами.