Попрошайка напал на москвичку за отказ дать денег на «Китай-городе» и сломал ей нос

Мужчина в московском метро сломал нос девушке после отказа дать ему деньги. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

По словам пассажирки, мужчина атаковал ее на станции «Китай-город», где подходил ко многим девушкам и просил денег.

После отказа следовали оскорбления и запугивания. Когда пассажирка заступилась за другую девушку и начала снимать происходящее на видео, он выбил телефон из ее рук, нанес несколько ударов и сломал ей нос.

Пострадавшая убеждена, что он специально выбирал пассажирок маленькой комплекции и тех, кто не мог дать ему отпор, а после отказа начинал оскорблять и запугивать жертв.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время подозреваемого ищут.

