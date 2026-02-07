Мужчина ранил четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов Уфы

В Уфе неизвестный с ножом ворвался в общежитие одного из вузов. Он ранил четверых студентов и полицейского, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале .

Нападавшего оперативно задержали правоохранители.

Сейчас устанавливают все детали случившегося и причины нападения.

По данным Ufa1.ru, общежитие находится на улице Репина, 6 — по этому адресу располагается общежитие Башкирского государственного медицинского университета. Издание уточняет, что там проживают в том числе иностранные студенты

Ранее в Оренбургской области в Бугуруслане 25-летний мужчина с ножом ворвался в детский сад и напал на сотрудников. Он ранил одну из воспитательниц. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело о покушении на убийство.