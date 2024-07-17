Попавшегося на взятках замначальника транспортной полиции Махачкалы арестовали

Суд арестовал замначальника транспортной полиции Махачкалы по делу о взятках

Фото: РИА «Новости»

Задержанный по делу о взятке в особо крупном размере заместитель начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД на транспорте Казбек Мурзаев отправился в следственный изолятор. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Москвы.

Там пояснили, что решение об аресте высокопоставленного силовика принял Басманный суд. Под стражей Мурзаев останется до 25 августа.

По данным Telegram-канала Shot, Мурзаев курировал работу порта Махачкалы и получил от заинтересованных в провозе незадекларированных грузов предпринимателей 13 миллионов рублей. При задержании у силовика также нашли 4,5 грамма наркотика.

О задержании Мурзаева стало известно в среду, 17 июля. По данным силовиков, он покровительствовал двум компаниям, которые занимались морскими перевозками. Взятки от бизнесменов силовик получал два года.

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