Получивший пожизненный срок националист Королев предстал перед судом
Суд рассмотрит новое дело отбывающего пожизненный срок националиста Королева
Обвинение в создании террористического сообщества «Белая масть» предъявили осужденному на пожизненный срок за взрыв на Черкизовском рынке Москвы националисту Николаю Королеву. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости».
По данным агентства, материалы нового дела для рассмотрения по существу поступили во Второй Западный военный суд.
По версии следствия, находящийся за решеткой Королев стал идеологом и вдохновителем новой неонацистской группировки. Указания участникам движения он передавал через жену.
Кроме лидера, на скамье подсудимых также оказались несколько членов «Белой масти». Королев своей вины и причастности к группировке не признал.
Об этапировании Королева в Москву для судебного заседания стало известно в начале апреля.
По данным ТАСС, фигурантами дела стали супруга пожизненно осужденного националиста, а также бывший заместитель главы отдела НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба Алексей Белков. Суд отправил их под стражу на полгода.
О задержании участников крымской ячейки неонацистской группировки «Белая масть» стало известно в конце апреля прошлого года.
РИА «Новости» со ссылкой на источники сообщило, что в ходе обысков силовики установили связь участников группы с лидерами националистических батальонов РДК* и «Азов»*, принимающих участие в боях на стороне ВСУ.
*Запрещенная в России экстремистская организация.