Получивший пожизненный срок националист Королев предстал перед судом

Обвинение в создании террористического сообщества «Белая масть» предъявили осужденному на пожизненный срок за взрыв на Черкизовском рынке Москвы националисту Николаю Королеву. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, материалы нового дела для рассмотрения по существу поступили во Второй Западный военный суд.

По версии следствия, находящийся за решеткой Королев стал идеологом и вдохновителем новой неонацистской группировки. Указания участникам движения он передавал через жену.

Кроме лидера, на скамье подсудимых также оказались несколько членов «Белой масти». Королев своей вины и причастности к группировке не признал.

Об этапировании Королева в Москву для судебного заседания стало известно в начале апреля.

По данным ТАСС, фигурантами дела стали супруга пожизненно осужденного националиста, а также бывший заместитель главы отдела НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба Алексей Белков. Суд отправил их под стражу на полгода.

О задержании участников крымской ячейки неонацистской группировки «Белая масть» стало известно в конце апреля прошлого года.

РИА «Новости» со ссылкой на источники сообщило, что в ходе обысков силовики установили связь участников группы с лидерами националистических батальонов РДК* и «Азов»*, принимающих участие в боях на стороне ВСУ.

*Запрещенная в России экстремистская организация.