Националиста Королева этапируют в Москву по делу о создании «Белой масти»

Внесенного в список террористов и экстремистов Николая Королева отправят в столицу для участия в рассмотрении уголовного дела об организации неонацистской группировки «Белая масть». Об этом сообщил ТАСС .

По этому делу националисту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 сентября 2025 года. Также арест на полгода получили жена националиста и бывший заместитель главы отдела НИИ военной истории Военной академии генерального штаба Алексей Белков.

Ранее Королев был осужден на пожизненный срок за организацию и совершение ряда особо тяжких преступлений. Он отбывал наказание в колонии «Вологодский пятак». Для расследования нового уголовного дела его отправят в СИЗО «Матросская тишина» в Москве.

Около года назад в Крыму сотрудники ФСБ накрыли неонацистскую группировку «Белая масть». Силовики арестовали 12 функционеров. Задержанные причисляли себя к праворадикальному движению и поддерживали украинский националистический режим.

Во время обысков правоохранители нашли экстремистскую литературу, рукописные тексты со свастикой, оружие и лозунги в поддержку Украины.