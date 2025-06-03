Получивший пожизненное за взрыв газа в жилом доме в Ступине проиграл апелляцию

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор о пожизненном лишении свободы Алексея Зарубина, которого назвали организатором взрыва газа в многоэтажке в Ступине с шестью погибшими. Об этом со ссылкой на пресс-службу инстанции сообщило РИА «Новости» .

В ведомстве подчеркнули, что поданную защитниками осужденного апелляцию отклонили.

«Приговор Московского областного суда оставлен без изменения», — заявил представитель пресс-службы.

В материалах уголовного дела говорится, что в апреле 2022 года Зарубин решился на убийство жены и детей из-за постоянных скандалов. Для этого он принял решение замаскировать преступление под взрыв бытового газа.

Кухонную вентиляцию Зарубин заткнул детским одеялом и отсоединил проводку, ведущую к газовой трубе. На время заполнения квартиры газом спрятался в туалете. По версии следствия, в тот момент Зарубин находился в состоянии опьянения. Посчитав, что газа в квартире достаточно, совершил поджог.

Мужчина не учел объем утечки, и в результате детонации обрушился целый подъезд. Жертвами взрыва стали шесть человек, включая супругу и двух детей осужденного. Ранения различной степени тяжести получили четыре жителя дома.

В прокуратуре заявили, что в ходе судебного разбирательства своей вины Зарубин не признал и придумывал различные отговорки, чтобы избежать ответственности. В ноябре прошлого года Московский областной суд признал его виновным в убийстве двух и более лиц и уничтожении чужого имущества. За все преступления Зарубина приговорили к пожизненному лишению свободы.