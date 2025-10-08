Польский след нашли в убийстве генерала Кириллова

Компоненты для бомбы для убийства генерала Кириллова доставили из Польши

Подготовившие теракт против генерал-лейтенанта начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова использовали польские компоненты для создания самодельной бомбы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве пояснили, что детали в Россию провезли под видом бытовых предметов, которые получил Роберт Сафарян.

Компоненты бомбы он хранил в своей квартире и по первому приказу кураторов передал исполнителю теракта Ахмаджону Курбонову, который самостоятельно собрал бомбу, наполнил поражающими элементами и закрепил на электросамокате, оставленном около подъезда Кириллова.

Дождавшись выхода генерал-лейтенанта из дома, Курбонов нажал кнопку дистанционного детонатора.

В среду, 8 октября, пресс-служба Следственного комитета объявила об окончании расследования теракта, при котором погиб генерал-лейтенант начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

В ведомстве заявили, что перед судом предстанут пять обвиняемых в терроризме, участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывчатки.

Также по делу проходят заочно арестованные организаторы преступления, включая переехавшего в Евросоюз гражданина Украины.