Польские фермеры убили украинского мигранта, расчленили и сожгли его труп | 360°

Криминал 17 мая 2024, 02:49 Польские фермеры убили украинского мигранта, расчленили и сожгли его труп «Страна.ua»: украинского мигранта убили с особой жестокостью в польской деревне Freepik

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Владелец и работник фермы, расположенной в польской деревне Рокицыны, убили трудившегося на предприятии украинского мигранта, а потом расчленили и сожгли его труп. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Подозреваемых задержали, они сознались в убийстве. Полиция также арестовала супругу владельца предприятия за неоказание помощи и сокрытие следов преступления.

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Прокуратура назвала мотив преступления, о котором рассказал один из подследственных, «нерациональным и оторванным от реальности».

В апреле 2024 года польская полиция задержала подозреваемых в убийстве четырех мужчин в Варшаве. Среди задержанных есть граждане Украины. По мнению следователей, причиной преступления стало сведение счетов между бездомными поляками и украинцами.