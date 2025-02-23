Полковник СК провел в Каменске-Уральском прием представителей потерпевших

Первый заместитель руководителя Следственного комитета по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов провел в Каменске-Уральском выездной личный прием представителей потерпевших по уголовному делу об издевательствах над студентками. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

В ходе личного приема Надбитов рассказал о следственных мероприятиях, проведенных по уголовному делу. Полковник юстиции заверил, что следствие примет все возможные меры, чтобы разобраться в произошедшем и дать правовую оценку действиям всех фигурантов.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу на месяц и 15 дней трех жителей Каменска-Уральского, обвиняемых в издевательствах над тремя студентками на автомойке. Одному из подозреваемых исполнилось 16 лет, а другому — 17. Третьему фигуранту — 20 лет.