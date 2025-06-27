Полиция задержала в Москве одного из последователей «секс-гуру» Алекса Лесли

В Москве правоохранители задержали одного из последователей коуча Алекса Лесли. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале .

«Мои коллеги из столичной полиции задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча приняли участие в съемках скандальных видеороликов. Им оказался уроженец Тульской области 1993 года рождения», — написала она.

По словам Волк, в ближайшее время задержанного передадут следователям.

В Сети недавно появилось видеообращение «секс-гуру», который призывал последователей к оскорбительным действиям в отношении женщин. Москвички в свою очередь стали массово жаловаться на домогательства в центре города — мужчины прямо на улице трогали их за интимные части тела и снимали все на видео.

Сам Алекс Лесли назвал эту историю неожиданностью. Он заявил, что за происходящим стоит какая-то серьезная политическая воля, которая «превышает полномочия».