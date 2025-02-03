Полиция задержала в Кабардино-Балкарии криминального авторитета

Правоохранители задержали в Кабардино-Балкарии фигуранта пяти уголовных дел. Мужчина занимал высшее положение в преступной иерархии, сообщил официальный канал МВД России.

Подозреваемого поймали в июне прошлого года в селе Нартан Чегемского района республики. Полиция и сотрудники ФСБ нашли при осмотре его автомобиля самодельный сигнальный пистолет МР-371 с семью патронами и 3,31 грамма мефедрона. В его доме также обнаружили ручную осколочную гранату РГД-5.

Фигурант уголовного дела оказался замешан и в других преступлениях. Также он на протяжении полутора лет занимал высшее положение в преступной иерархии.

«Он участвовал в собраниях криминальных элементов, где решались вопросы организации преступной среды, и координировал сбор средств в так называемый „общак“ среди представителей своей диаспоры», — подчеркнули в МВД.

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