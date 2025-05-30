Полиция задержала в Абхазии возможного убийцу московского следователя

Сотрудники российской и абхазской полиции в результате совместной операции задержали в Гагрском районе подозреваемого в убийстве следователя из Москвы. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следователя убили 28 мая в дачном доме на территории Адлерского района. Девушка приехала к родственникам и во время визита поссорилась со знакомым — 29-летним уроженца города Биробиджан.

По данным СК по Краснодарскому краю, мужчина из ревности задушил девушку и попытался скрыться от правосудия. Его задержали по горячим следам в Абхазии и доставили в Сочи.

«Благодаря грамотной и слаженной работе следователей и криминалистов СКР по краю во взаимодействии с полицейскими местонахождение мужчины было установлено в кратчайший срок», — отметили в пресс-службе.

На допросе задержанный признал вину.

Ранее ревность стала причиной убийства жительницы Твери. Из-за подозрений в флирте с соседом супруг ударил ее скалкой, а затем задушил подушкой. Мужчина сам позвонил в полицию и сознался в содеянном.