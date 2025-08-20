Полиция задержала мошенников, похитивших деньги с помощью мессенджера МАХ

Оперативники и Росгвардия задержали в Ростовской области подозреваемого в мошенничестве, который использовал в своей схеме мессенджер МАХ. Об этом в Telegram-канале написал официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Жительницу Курской области мошенники обманули на 444 тысячи рублей с использованием российского мессенджера. Женщина выполнила указания неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных госструктур. Звонки осуществлялись через МАХ, установленный на телефоне потерпевшей.

Личность посредника оперативно установили, мужчину задержали. Полиция устанавливает личности других участников мошеннической схемы.

«Мессенджер МАХ обеспечивает повышенную степень защиты от преступных посягательств по сравнению с зарубежными аналогами», — отметила Волк.

Денежные средства были заблокированы на счете и аферисты не смогли ими воспользоваться.

Лидерами по числу киберпреступлений стали мессенджеры Telegram и WhatsApp. Статистику предоставило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.