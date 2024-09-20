Полиция в Петербурге задержала 12 подозреваемых в торговле данными о передвижении поездов

В Санкт-Петербурге задержали 12 подозреваемых в торговле данными о передвижении железнодорожных поездов по территории России. Об этом в Telegram-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«Торговля стратегически важной информацией пресечена в Санкт-Петербурге. Сотрудники МВД России и ФСБ России задержали 12 местных жителей», — сообщила Волк.

Их подозревают в причастности к «неправомерному доступу» к информации о передвижении поездов, которая охраняется законом. Волк добавила, что подозреваемые занимались подобным бизнесом с 2020 года, с этой целью они создали коммерческую организацию. За время ее существования злоумышленники получили доход в размере около 100 миллионов рублей.

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