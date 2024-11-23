Полиция в Петербурге отыскала школьника-рецидивиста с газовым баллончиком

В Санкт-Петербурге полиция задержала семиклассника, который во время конфликта в трамвае распылил газовый баллончик. Видео драки показала пресс-служба МВД.

Перепалка в трамвае произошла вечером 16 ноября на проспекте Авиаконструкторов. Группа подростков нагрубила кондуктору. За женщину заступился пассажир, который ехал с супругой. Парни брызнули ему в лицо из газового баллончика и скрылись.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве, хотя пассажиры решили не подавать заявление. Правоохранители разыскали подозреваемого через пять дней возле дома 4/3 по улице Маршала Новикова.

Парню 15 лет. Несмотря на возраст, он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой. Полиция задержала семиклассника.

В Чебоксарах произошло нападение с участием шестиклассника. Мальчик украл нож из столовой и пригрозил им другим школьникам.