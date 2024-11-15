Полиция в Комсомольске-на-Амуре накрыла интим-салон с несовершеннолетними

Полицейские ликвидировали подпольный интим-салон в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил Telegram-канал полиции Хабаровского края.

По данным правоохранителей, заведение работало под видом массажной студии. Во ходе оперативных мероприятий задержали организаторов нелегального бизнеса: 29 и 31-летних комсомольчан, а также их подельников, в числе которых оказались женщины 21 и 39 лет и мужчина 19 лет.

«Кроме того, на момент задержания в салоне находились пять массажисток, среди которых были две несовершеннолетние девушки 16 и 17 лет», — заявили в пресс-службе ведомства.

Официальный Telegram-канал Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю
Фото: Официальный Telegram-канал Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю
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Официальный Telegram-канал Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю
Фото: Официальный Telegram-канал Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю
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Официальный Telegram-канал Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю
Фото: Официальный Telegram-канал Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю
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По факту случившегося возбудили уголовное дело. Как рассказала официальный представитель УМВД РФ по Хабаровскому краю Ирина Щеголева, правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов. Стражи порядка изъяли документы с доказательствами о нелегальной прибыли, буклеты с вакансиями, ноутбуки, планшет, банковские карты и иные предметы, необходимые для дальнейшего расследования.

Ранее похожее преступление произошло в Петербурге. В центральном районе города полицейские обнаружили интим-салон.

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