Правоохранители «накрыли» интим-салон с 8 женщинами в петербургской квартире

Сотрудники полиции обнаружили интим-салон в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщила Neva.Today .

По предварительным данным, 54-летняя саратовчанка организовала притон в квартире на Владимирском проспекте. В помещении одновременно проживали, а также работали девушки из разных городов России и даже других стран.

Всего правоохранители задержали восемь женщин, подозреваемых в занятии проституцией. Проводится проверка.