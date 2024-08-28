Сегодня 14:51 Правоохранители «накрыли» интим-салон с 8 женщинами в петербургской квартире
Сотрудники полиции обнаружили интим-салон в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщила
Neva.Today.
По предварительным данным, 54-летняя саратовчанка организовала притон в квартире на Владимирском проспекте. В помещении одновременно проживали, а также работали девушки из разных городов России и даже других стран.
Всего правоохранители задержали восемь женщин, подозреваемых в занятии проституцией. Проводится проверка.
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