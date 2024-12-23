Мигрант поджег спящую пассажирку в метро

Пассажирка нью-йоркского метро заживо сгорела в вагоне после того, как ее поджег мигрант из Гватемалы. Об этом сообщила газета New York Post .

Комиссар полиции штата Нью-Йорк Джессика Тиш назвала это одним из самых отвратительных преступлений, которые только может совершить человек.

«Когда поезд подъезжал к станции, подозреваемый спокойно подошел к жертве, которая находилась в сидячем положении на другом конце вагона и использовал, предположительно, зажигалку, чтобы поджечь одежду жертвы, которая за считанные секунды была охвачена огнем», — заявила она.

Тиш добавила, что женщина уснула, чем тот и воспользовался. Потом мужчина просто стоял и наблюдал, как его жертва сгорела заживо.

Патрульные полицейские обнаружили женщину по запаху дыма, потушили пламя, но пострадавшая скончалась на месте. Поджигателя задержали. Им оказался мигрант из Гватемалы.

Ранее в Санкт-Петербурге силовики обнаружили в подвале одного из домов закопанный чемодан, в котором находились останки задушенной женщины.