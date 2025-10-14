Полиция раскрыла детали задержания уральца, сбежавшего от суда

Оперативники уголовного розыска Алапаевска совместно с сотрудниками регионального ГУ ФСИН провели спецоперацию по задержанию осужденного за изнасилование 15-летней школьницы. Подробности сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, беглец скрывался у родственников в одном из частных домов на улице Фурманова. Хозяева жилища пытались ввести полицейских в заблуждение, утверждая, что давно не видели мужчину. Однако при осмотре дома они заметили подозрительные признаки.

Когда силовики зашли внутрь, разыскиваемый, по словам Горелых, «сиганул босиком в окно», надеясь скрыться. Но во дворе преступника задержали на месте. Его поместили в изолятор временного содержания Алапаевска и в ближайшее время этапируют в СИЗО-2 Ирбита, а затем — в колонию для отбытия наказания.

Полицейский отметил, что розыск второго участника преступления продолжается и ему также не удастся избежать ответственности.

