Полиция пресекла деятельность банды оружейных торговцев в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов в Санкт-Петербурге. Об этом сайту «Мойка 78» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Эксперты угрозыска выяснили, что весной 2025 года житель 42-летний петербуржец, работающий в шиномонтаже, продал пистолет Макарова, переделанный из охолощенного в боевой, и патроны к нему, а также охотничье ружье и патроны.

Полиция изъяла арсенал. Экспертиза подтвердила, что оружие и патроны пригодны для стрельбы. В связи с этим возбудили уголовное дело. Но продавца сразу не задержали, чтобы выйти на других участников схемы.

По данным оперативников, оружие добывал 69-летний пенсионер из Фрунзенского района. Он оборудовал мастерскую на шоссе Революции, где переделывал и реставрировал оружие. Хранением занимался 54-летний житель Колтушей.

Вскоре всех троих задержали. Во время обысков силовики нашли несколько пистолетов, пистолет-пулемет, составные части к оружию, нарезные стволы для ружей, более тысячи патронов, порох и инструменты для изготовления оружия. Сейчас правоохранители устанавливают источник приобретения оружия и боеприпасов.