Полиция предупредила о схемах мошенничествах в игре Roblox

В 2025 году правоохранители зафиксировали около 1000 фактов мошенничества в компьютерных играх. Лидером антирейтинга оказалась платформа Roblox, сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве предупредили, что чаще всего злоумышленники действуют через яркие видео, якобы ограниченные предложения, фейковые раздачи. Они пишут ребенку прямо в игре или чатах под видом конкурса, а также выгодной сделки.

Вторым распространенным способом стала продажа одноразового Game Pass, который в реальности не дает никаких особых преимуществ. Также продается игровая одежда, якобы делающая персонажа невидимым. На самом деле спецэффект не работает.

Еще одним методом аферистов стали ссылки якобы для получения бесплатных Robux. Такие сайты имитируют Roblox, просят логин и пароль или данные карты, а затем блокируют аккаунт и списывают деньги.

