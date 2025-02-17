Полиция поймала во Владивостоке мошенника, оформлявшего кредиты на россиян

Правоохранители задержали во Владивостоке мужчину, который занимался взломом личных кабинетов на портале «Госуслуги» и оформлял кредиты на граждан без их ведома. Об этом сообщил официальный канал МВД.

Для взлома аккаунтов злоумышленник использовал SIM-карты, предыдущие владельцы которых не отвязали их от своих личных кабинетов на «Госуслугах».

После получения доступа мошенник оформлял онлайн-кредиты в различных микрофинансовых организациях. По данным МВД, с июля 2024 года жертвами афериста стали более двух десятков россиян.

«По месту жительства мужчины полицейские в ходе обыска изъяли 11 мобильных телефонов, две банковские карты, флеш-накопители, свыше 200 SIM-карт, происхождение которых устанавливается», — отметили в канале ведомства.

Ранее в Сети появилась пошаговая инструкция, как следует действовать в том случае, если мошенники оформили кредит. Необходимо обратиться в полицию и в банк. Если займ оформили через микрокредитную фирму, то нужно связаться с ней.