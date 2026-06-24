Правоохранители изъяли 26 килограммов наркотиков из лесного тайника в Ленобласти

Сотрудники полиции задержали двоих жителей Санкт-Петербурга, подозреваемых в организации производства синтетических наркотиков на территории Ленобласти. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По версии следствия, 47-летний и 49-летний мужчины арендовали помещение в деревне Покровка Гатчинского района, где оборудовали подпольную лабораторию.

В ходе обыска в самом доме было обнаружено 17,3 грамма запрещенного вещества, а также 40 канистр с химическими реактивами и прекурсорами общим объемом 670 литров. Кроме того, в лесном массиве под Лугой оперативники нашли тайник-закладку, в котором хранилось еще более 26 килограммов аналогичной «синтетики». Возбуждено уголовное дело.