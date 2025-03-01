Забравших семь миллионов у петербургской уборщицы грабителей поймали в Липецке

МВД: в Липецке задержали грабителей, похитивших у уборщицы 7 миллионов рублей

В Липецке задержали двух мужчин, подозреваемых в вооруженном налете и похищении денег и ценностей на семь миллионов рублей у жительницы Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленобласти.

«Ими оказались 24-летний житель города на Неве и 38-летний ранее судимый уроженец государства ближнего зарубежья», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, задержанные сразу после ограбления уехали из Петербурга и перемещались по разным регионам. Петербургские сотрудники полиции по командировке прибыли в Липецк и задержали подозреваемых. При обыске у них нашли травматическое и пневматическое оружие, а также часть похищенных ювелирных украшений.

По факту преступления возбудили уголовное дело по статье о разбое.

Злоумышленники под видом покупателей золотого колье в феврале украли украшения и деньги у уборщицы. Вооруженные пистолетом преступники ворвались в квартиру к женщине, связали ее и похитили ценности. Они забрали украшения, две пары наручных часов, мобильный телефон и 130 тысяч рублей. Общий ущерб составил порядка семи миллионов рублей.