Неизвестные ограбили уборщицу на 7 млн рублей в Петербурге

Петербургская уборщица лишилась крупной суммы денег при попытке продать драгоценности. Подробности сообщил « Петроград » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, неизвестные представились потенциальными покупателями золотого колье, объявление о продаже которого женщина разместила в Сети. Позже злоумышленники, вооружившись пистолетом, ворвались в квартиру, связали хозяйку скотчем и похитили ювелирные изделия.

Предварительно, сумма ущерба составила порядка семи миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.