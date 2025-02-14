Неизвестные ограбили уборщицу на 7 млн рублей в Петербурге

Петербургская уборщица лишилась крупной суммы денег при попытке продать драгоценности. Подробности сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, неизвестные представились потенциальными покупателями золотого колье, объявление о продаже которого женщина разместила в Сети. Позже злоумышленники, вооружившись пистолетом, ворвались в квартиру, связали хозяйку скотчем и похитили ювелирные изделия.

Предварительно, сумма ущерба составила порядка семи миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

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