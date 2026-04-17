Полиция поймала курьеров, похитивших деньги у пенсионерки в Подмосковье
Правоохранители задержали курьеров мошенников, которые похитили у подмосковной пенсионерки 1,75 миллиона рублей. Об этом ТАСС сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Мошенники позвонили 85-летней жительнице Электрогорска и под видом поликлиники предложили записаться на диспансеризацию. Женщина продиктовала код из смс-сообщения, после чего с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками силовых структур и Центробанка.
В результате аферисты убедили россиянку забрать из банка деньги и передать посыльному 750 тысяч рублей.
Полиция задержала второго курьера, когда пенсионерка передавала ему миллион рублей. Соучастником оказался 39-летний житель Одинцово.
Позже правоохранители задержали другого курьера — 24-летнего мужчину из Чехова. Против подозреваемых возбудили уголовное дело.
Ранее мошенники придумали схему обмана с помощью старых объявлений.