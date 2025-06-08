Полиция поймала группу домушников, грабивших элитные коттеджи в Волгограде

Полицейские задержали участников преступной группы, которая занималась кражами в домах элитных поселков в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

«Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали пятерых ранее судимых граждан, подозреваемых в совершении серии краж из квартир и частных домовладений», — уточнили в полиции.

С ноября 2024 года преступная группа начала выбирать объекты в элитных коттеджных поселках и жилых комплексах. Преступники наблюдали за владельцами, анализировали систему охраны и устанавливали подходящее время для краж.

Недостатка в оснащении группа не испытывала: у них были радиостанции, квадрокоптеры, устройства для подавления GPS-сигналов, средства слежения и приборы для незаметного проникновения в дома.

«Убедившись в отсутствии владельцев, проникали в дома и похищали все, что могло показаться ценным, не забывая деньги, ювелирные украшения, брендовую обувь и одежду», — отметили в МВД.

Кражи произошли в Волгограде, Волжском и Среднеахтубинском районе.

Полицейские нашли и изъяли у подозреваемых более миллиона рублей, почти 10 тысяч долларов и евро, около сотни ювелирных изделий, мобильные телефоны, бытовую технику и другие ценные вещи.

Уголовные дела, которые ведет волгоградское МВД, объединили в одно производство. По оперативным данным, фигуранты могут быть связаны с 14 эпизодами.

Ранее воры под видом обыска обнесли квартиру в Петербурге на глазах дочери хозяйки. Дверь в квартиру лжесиловикам открыла 13-летняя девочка.